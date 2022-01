Filha de Olavo de Carvalho comenta morte do pai: 'Deus perdoe as maldades'

Heloísa e Olavo de Carvalho romperam relações em 2017, quando ele a bloqueou nas redes sociais (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Filha de Olavo de Carvalho, Heloísa de Carvalho assumiu um tom crítico ao comentar a morte do pai nas redes sociais. O escritor morreu nos Estados Unidos nesta sexta-feira (25/1) , conforme nota de falecimento divulgada por familiares. "Que Deus o perdoe de todas as maldades que cometeu", disse a advogada de 51 no Twitter.