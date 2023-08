BH: Festa com tema do PT tem boca de Bolsonaro como lixeira e viraliza

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seus ministros e até o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viraram tema de uma festa de aniversário em Belo Horizonte que viralizou na internet. Vídeo publicado na sexta-feira (11/8) no TikTok já se aproxima das 10 mil curtidas e bateu a marca de 44 mil reproduções.









Além de um bolo com as imagens de Lula, a primeira-dama Janja e da ex-presidente Dilma Rousseff, os enfeites da festa incluem imagens das ministras da Saúde, Nísia Trindade, em um cooler, e do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), em um vaso de plantas. A imagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aparece em uma bandeja de sanduíches de mortadela, em alusão ao apelido pejorativo dado por opositores aos petistas.





Bolsonaro também ‘marcou presença’. O principal adversário político de Lula na atualidade estampa o cesto de lixo, que tem uma abertura para os descartes na boca do ex-presidente.