PF apreende arma de Daniel Silveira após ordem de Moraes

A Polícia Federal apreendeu uma arma que estava na casa do ex-deputado Daniel Silveira, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A corporação cumpriu ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O equipamento foi recolhido na segunda-feira (27/1).

A pistola Taurus automática, .380, foi localizada nos registros do Exército, que informou ao Supremo sobre a existência do armamento. A defesa do ex-deputado afirmou que a pistola estava à disposição do Poder Judiciário e questionou quem poderia fazer o transporte até o local onde seria entregue. Moraes então solicitou o endereço onde seria realizada a busca e informou que a PF faria a apreensão.

Daniel Silveira havia obtido o livramento condicional em dezembro do ano passado — ou seja, poderia deixar a cadeia mediante o cumprimento de medidas cautelares. Porém, no dia 24 do mesmo mês foi detido após sair de casa no horário noturno sem autorização do Poder Judiciário. O trajeto dele foi monitorado pela tornozeleira eletrônica.

Em petição ao Supremo, a defesa afirmou que o cliente teve uma crise renal e precisou ir ao hospital. Contudo, além da ida a unidade de saúde, o ex-deputado também foi até um condomínio particular, o que levou à detenção.



Os advogados tentam agora que seja aplicado ao cliente um indulto concedido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para condenados no Natal de 2024. Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por ataque aos ministros do Supremo e estímulo a atos antidemocráticos.