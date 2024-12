O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liberdade condicional ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica, está proibido de usar redes sociais e manter contato com investigados no inquérito que apura suposta tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nessa quinta-feira (19/12), a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da soltura do ex-parlamentar.

Para a PGR, Silveira cumpriu os requisitos para remição de pena e cumpriu mais de um terço da condenação. O parecer da PGR foi assinado pelo vice-procurador-geral Hindenburgo Chateaubriand Filho.

"Confirmou-se o cumprimento de mais de 1/3 da pena, bem como dos requisitos de ordem subjetiva, inclusive o da avaliação de suas condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir, como estabelecido pelo art. 83 do Código Penal", disse Filho.

Daniel Silveira foi condenado em abril de 2022 a cumprir oito anos e nove meses de prisão pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito ao promover ataques aos ministros da corte e estimular os atos antidemocráticos.



Matéria em atualização.