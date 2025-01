Vitória de analfabeta em licitação de saúde é ponta de iceberg em fraudes

Os Ministérios Públicos do Distrito Federal (MPDFT) e de Goiás (MPGO) realizam, na manhã desta terça-feira (28/1), uma operação para desarticular uma organização criminosa que atua na Secretaria de Saúde de Nerópolis (GO) desde 2017.

A operação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) dos dois Ministérios Públicos, cumpre 22 mandados de busca e apreensão em Nerópolis, Goiânia, Jataí e Brasília, com autorização da 2ª Vara das Garantias de Goiânia.

De acordo com as investigações, o grupo era liderado por uma servidora pública que atuava na dispensa de licitações em áreas diversas da saúde, como treinamento, assessoramento, consultoria, capacitação e palestras educativas. No entanto, conforme apontado pelo MPGO, os empresários contratados para essas funções não possuíam a qualificação técnica necessária e mantinham vínculos familiares ou de amizade com a servidora investigada.

Um dos casos chamou atenção dos promotores: uma investigada analfabeta venceu uma concorrência para prestar serviços de representação do município junto à central de medicamentos de alto custo e de preparação para cuidadores de pacientes acamados. Há indícios de que tais serviços sequer tenham sido realizados, deixando a população desassistida.

Os promotores apuram crimes como organização criminosa, frustração do caráter competitivo de licitações, contratação indevida, peculato, falsidade ideológica e material, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro.

O município de Nerópolis é localizado a quase 200km de Brasília. Até o momento, uma pessoa foi presa.