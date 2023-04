Prefeita de Simonésia (MG) é condenada por fraudes em licitações

Apesar da condenação, a defesa de Marinalva reforçou que a prefeita não perderá o mandato (foto: Reprodução/Redes sociais) A prefeita Marinalva Ferreira (PL) da cidade de Simonésia, na Zona da Mata mineira, foi condenada a duas penas por fraudes em procedimentos licitatórios, que seriam para aquisição de serviços de máquinas de terraplanagens, lanternagens e serviços de transporte escolar. A primeira pena é de um ano e dois meses de reclusão e a segunda, quatro anos de detenção.





A sentença foi proferida pela Justiça Federal de Manhuaçu (MG), cidade da mesma região. O marido de Marinalva, Renan Rodrigues Pereira, também foi condenado pelo mesmo motivo. No entanto, Renan foi condenado a quatro anos e quatro meses de reclusão e mais uma pena de quatro anos de detenção.









“Vamos demonstrar em favor da absolvição da prefeita de Simonésia e de Renan Rodrigues, que também foi condenado das mesmas penas, que não houve fraude em procedimentos licitatórios. Ainda assim, consideramos que a pena foi exacerbada, com devido respeito, e certamente o Tribunal Regional Federal da 6ª região irá reduzir essas reprimendas e, com isso, poderá em razão até do decurso do prazo, atingirmos a restrição retroativa das penas”, disse o advogado em entrevista ao Portal Caparaó.





A defesa também reforçou que a prefeita não perderá o mandato. “Não existe qualquer interrupção no exercício do mandato. Vamos aguardar o julgamento dos recursos nos tribunais superiores”, completou.





O Estado de Minas entrou em contato com Marinalva e com a prefeitura de Simonésia, mas até o momento, não teve retorno.