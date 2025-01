O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) descartou riscos estruturais na ponte da BR-381, em João Monlevade, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A estrutura foi alvo de uma denúncia do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), nessa segunda-feira (6/1), que gravou um vídeo mostrando rachaduras na estrutura.

“O DNIT salienta que não há risco estrutural na ponte. Sendo assim, a autarquia informa que aprovou em novembro o anteprojeto para o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, execução das obras e demais operações necessárias para a reabilitação da ponte sobre o Rio Piracicaba VII, localizada no km 349,09 da BR-381”, explicou.

O senador pediu para que o DNIT faça uma interdição na ponte a fim de evitar uma tragédia similar a queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Maranhão ao Tocantins. Contudo, de acordo com a autarquia federal, as ações de contratação das obras no trecho foram redirecionadas para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), uma vez que o trecho foi concedido para a iniciativa privada.

A empresa 4UM vencedora do leilão deve assumir a estrutura a partir do dia 6 de fevereiro. A expectativa é que o contrato seja assinado em definitivo até o dia 24 de janeiro. “Até a assunção do trecho pela empresa o DNIT segue realizando as ações de manutenção no segmento, bem como, o monitoramento das suas OAEs”, completou a nota do DNIT.





A concessionária apresentou uma proposta com redução de 0,94% na tarifa básica de pedágio. A estrada foi concedida após três tentativas de leilão infrutíferas para a privatização do trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

O fundo 4UM deverá investir R$ 9,34 bilhões na BR-381 ao longo das próximas três décadas. O dinheiro é dividido em R$ 5,5 bilhões para obras e R$ 3,7 bilhões para a operação da pista durante os trinta anos de concessão. A assinatura do contrato deve acontecer até 28 de novembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As principais obras incluem a duplicação de 134,27 quilômetros de estrada; 83 quilômetros de faixas adicionais; 9,7 quilômetros de marginais; 20 passarelas; e 15 passagens de fauna. O edital ainda calcula que a concessão tem o potencial de gerar cerca de 73 mil empregos diretos e indiretos.