Davi Alcolumbre é eleito presidente do Senado

Com 73 votos de 81 possíveis, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) foi oficialmente eleito presidente do Senado Federal na tarde deste sábado (1/2). A eleição ocorreu durante a sessão que começou por volta das 10h30 no plenário da Casa, com o amapaense sendo considerado o grande favorito ao cargo.

Com um histórico político robusto e forte articulação, o senador retorna ao comando do Senado, cargo que ocupou entre 2019 e 2021. Alcolumbre, de 47 anos, teve o apoio de nove dos 12 partidos representados na Casa, além de três senadores do Podemos, cuja bancada foi liberada. Seu arco de alianças somava 76 senadores, o que representa 94% do total da Casa.

O respaldo de Alcolumbre é visto como quase unânime, com apoio de governistas e opositores. A eleição de hoje, que também ocorre paralelamente à da Câmara dos Deputados, marca um retorno significativo do político, que preside atualmente a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, a mais importante da Casa.

Em sua trajetória, Alcolumbre, de origem judaica, já demonstrou habilidade em articular alianças políticas que superam as diferenças partidárias. Apesar de sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante seu primeiro mandato como presidente do Senado, a amizade não impediu que, em momentos de tensão, ele mantivesse a independência nas decisões da Casa.

Agora, embora continue mantendo um diálogo aberto com o governo Lula, Alcolumbre deverá adotar um perfil mais independente, ao contrário do estilo de seu sucessor, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que se aproximou do Executivo petista durante seu período à frente do Senado.