A parte do PT no bolo do Senado

O cargo mais elevado que os petistas devem levar na eleição deste sábado, 1, no Senado é a segunda vice-presidência, que ficará a cargo de Humberto Costa. A senadora Teresa Leitão ficará com a Comissão de Educação e Fabiano Contarato irá para a comissão de Meio Ambiente. O líder do PT será Rogério Carvalho. Até o ano passado, o PT tinha a primeira-secretaria.

Os nomes foram confirmados em reunião da bancada petista na tarde desta sexta-feira, 31.

Os petistas avaliam ainda que os líderes do governo devem se manter mesmo depois de uma esperada reforma ministerial. Jacques Wagner na liderança do Senado e Randolfe Rodrigues na do Congresso. A primeira vice-presidência ficará com o PL.