Flávio Bolsonaro: ‘Motta e Alcolumbre se comprometeram a pautar anistia’

O senador Flávio Bolsonaro disse em entrevista aos jornalistas Rodrigo Rangel e Guilherme Amado, do PlatôBR, neste sábado, 1, que Hugo Motta, candidato favorito à Presidência da Câmara dos Deputados, comprometeu-se com a oposição a pautar o projeto de lei que anistia os condenados pelo 8 de Janeiro, o chamado PL da Anistia. Motta, de acordo com Flávio, não irá congelar o andamento caso a proposta atinja regimentalmente os requisitos para ser pautada.

O senador disse ainda que o favorito à Presidência do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, também se comprometeu em pautar a anistia aos golpistas do 8 de Janeiro.

“Ambos se comprometeram com aquilo que nós sempre quisemos: cumprir o regimento. Se nós tivermos um requerimento de urgência para o projeto ser pautado no plenário, é óbvio que nós temos o compromisso. Tanto do Hugo Motta, quanto do Davi Alcolumbre. Não poderia ser diferente em relação a qualquer presidente que estiver colocando seu nome na disputa: cumprir o regimento”, disse.

Governistas têm dito que Motta e Alcolumbre comprometeram-se com o contrário.

Flávio Bolsonaro disse ainda que Hugo Motta e Alcolumbre não poderia se comprometer com o governo Lula de não pautar o PL da Anistia porque, se o projeto estiver tramitando dentro do regimento, os presidentes são obrigados a segui-lo.

Como o PlatôBR mostrou neste sábado, 1, os deputados do PL irão pressionar Hugo Motta pelo PL da Anistia e não descartam tumultuar a pauta da Câmara dos Deputados caso o presidente eleito não queira votar o projeto.