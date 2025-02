Lula chama Motta e Alcolumbre de amigos e afirma: não terão problema

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou nesta segunda-feira (3/2) que os novos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), são seus amigos e que vai sempre ouvir Congresso antes de mandar projetos do governo.

"Eu estou muito feliz porque, primeiro, sou amigo dos dois. Tenho conhecimento do compromisso democrático que os dois têm", disse o presidente. "E quero dizer que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo."

"Jamais eu mandarei um projeto para a Câmara dos Deputados ou para o Senado sem antes ouvir as lideranças dos partidos políticos, que são os que vão brigar lá dentro para aprovar os projetos. Jamais mandaremos um projeto sem que haja anuência daqueles que trabalham para que as coisas deem certo no Brasil."

O presidente do Senado reforçou o compromisso feito no sábado (1/2) com a agenda do governo e afirmou que o país não tem tempo para crises. Na mesma linha, Hugo pregou harmonia e independência entre os Poderes e disse buscar uma agenda produtiva para o país.

"A Câmara estará à disposição para construirmos uma pauta positiva para o país. A nossa democracia rege a nossa Constituição que os Poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, é o que o Brasil precisa", disse Hugo.

"O Poder Legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. E eu tenho certeza que esse é o espírito colaborativo", disse Alcolumbre. "Precisamos apoiar a agenda do governo."

Lula recebeu a dupla no Palácio do Planalto ao lado dos líderes do governo e dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação da Presidência) e Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência).

Mais cedo, Hugo participou de uma missa na Câmara que contou com a participação do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Alckmin afirmou que gostou dos discursos de posse dos dois novos presidentes do Congresso, citando a defesa da democracia e o protagonismo do povo, destacando o diálogo. "Esse é o bom caminho", afirmou.

Alcolumbre foi eleito no sábado com 73 dos 81 votos. Momentos após o anúncio do resultado, ele recebeu um telefonema do presidente Lula e outro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Horas mais tarde, foi a vez de Hugo Motta ser eleito, com o voto de 444 dos 513 deputados federais. Ele também conversou com Lula por telefone, mas neste domingo (2/2).

Lula afirmava oficialmente que não iria se intrometer na eleição para as duas Casas do Congresso Nacional. Os dois nomes, no entanto, contaram com o apoio e o aval do Palácio do Planalto.