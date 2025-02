Hugo Motta é eleito presidente da Câmara dos Deputados

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Com 444 votos, Hugo Motta (Republicanos-PB) confirmou as expectativas e foi eleito presidente da Câmara dos Deputados neste sábado (1/2). O parlamentar foi apontado como o que capitaneou uma ampla articulação que reuniu quase todos os partidos da Casa. Seus concorrentes, Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) obtiveram apenas, 22 e 31 votos respectivamente.

O paraibano chega à presidência da Casa com apoios que vão desde os partidos progressistas e da base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o próprio PT, PSOL, Rede, PCdoB, PV e PSB, passando por legendas de Centro e com cargos no Executivo como o PSD, PP e União Brasil até a oposição encarnada por legendas como o PSDB e os bolsonaristas do PL.

Motta reforça o histórico recente de presidentes da Câmara com uma linha conciliadora e de reforço da independência do Legislativo. Assim como seu antecessor Lira e o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a tendência é de que o novo líder da Casa Baixa do Congresso aposte no discurso de fortalecimento das atividades parlamentares e, na esteira dessa defesa, compre a briga dos deputados no embate com o Supremo Tribunal Federal (STF) pela liberação das chamadas ‘emendas PIX’.

O Republicanos de Motta faz parte da base do governo Lula e o deputado tem histórico de votações favoráveis ao Executivo nos dois primeiros anos da gestão do petista. A legenda do novo presidente, apesar de ter cargos na Esplanada dos Ministérios, reúne opositores do governo federal ao redor do Brasil, mais notadamente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador mineiro Cleitinho Azevedo.





Quem é o novo presidente

Hugo Motta é herdeiro de uma tradicional família da política paraibana. Embora tenha nascido em 1989 em João Pessoa, as origens do poder do deputado estão em Patos, no sertão do estado.

Nabor Wanderley, avô de Motta, foi prefeito de Patos na década de 1950. Nabor Wanderley Filho (Republicanos) é o atual chefe do Executivo da cidade no sertão paraibano e ocupa o cargo pelo quarto mandato. O comando do município de 103 mil habitantes também já foi comandado por Francisca Motta, avó do novo presidente da Câmara dos Deputados.

Hugo Motta chegou à Câmara dos Deputados em 2010, quando tornou-se o parlamentar mais jovem da história, aos 21 anos. Desde então ele foi reeleito consecutivamente em 2014, 2018 e 2022, sendo os três primeiros pleitos disputados pelo MDB.

No parlamento, Motta se destacou inicialmente pela proximidade com o então presidente da Casa, Eduardo Cunha (MDB-RJ). O paraibano apoiou a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT) e votou pela derrubada da presidente em 2016.

Em seu segundo mandato, Motta foi presidente da Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara. Neste mesmo período, ele liderou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras. Em 2021 e 2023, o parlamentar foi eleito líder do Republicanos na Câmara dos Deputados.

