Newton Cardoso é velado no Palácio da Liberdade com presença de autoridades

O corpo do ex-governador de Minas Gerais Newton Cardoso está sendo velado na manhã desta segunda-feira (3/2) no Palácio da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A cerimônia reúne familiares, amigos e autoridades políticas que prestam as últimas homenagens ao ex-mandatário mineiro, que morreu na madrugada de domingo (2/2), aos 86 anos, vítima de câncer.

O governador Romeu Zema (Novo) compareceu ao velório para prestar solidariedade e destacou a trajetória política de Newton Cardoso. Em sua fala, Zema relembrou que o ex-governador esteve à frente de Minas Gerais no final da década de 1980, período marcado pela redemocratização do país e pela elaboração da nova Constituição, e destacou que ele cumpriu seu papel à frente do estado.

“Deixou um legado para Minas Gerais e é obrigação minha, como governador do Estado, estar aqui prestando essa última homenagem ao homem que ele foi e que nos brindou também com o seu filho, deputado federal Newton Cardoso Jr. (MDB), que de certa maneira continua atuando com os mesmos princípios”, discursou, ao lado do filho do ex-governador.

Despedidas

Newton Cardoso Júnior expressou sua gratidão em nome da família, amigos e companheiros de trajetória de seu pai. Ele agradeceu ao governador Romeu Zema e à equipe do estado pela organização do velório no Palácio da Liberdade, um local que, segundo ele, tem um significado especial. “Esse é um espaço sagrado para mim, onde meu pai chegou no ápice de sua carreira política e onde, na época, uma fila quilométrica se formou para cumprimentá-lo”, relembrou.

O deputado destacou as lembranças da infância ao lado do pai e sua admiração pelo trabalho realizado por ele em Minas Gerais. “Acompanhei ainda jovem a realização que ele fez pelo estado”, afirmou, ressaltando que, apesar da dor da despedida, o momento também servia para exaltar o legado de Newton Cardoso.

Ele também aproveitou a ocasião para agradecer a todos que enviaram mensagens de apoio. “Fico muito grato e peço perdão por não conseguir responder a cada um individualmente, mas faço esse agradecimento na pessoa do governador Romeu Zema, pelo gesto de conceder essas honras”, concluiu.

O senador Carlos Viana também compareceu à cerimônia e ressaltou a importância de Newton Cardoso para a política mineira. Segundo ele, o ex-governador foi um marco na história do estado ao conquistar o cargo por meio do voto popular, e não por acordos políticos. “Antes dele, só as elites políticas ganhavam as eleições em acordos, e ele conseguiu quebrar uma história de mais de 200 anos em Minas Gerais em relação ao poder”, afirmou.

O parlamentar também enfatizou a forma como Newton Cardoso conduzia sua atuação pública, sempre prezando pelo bom relacionamento com todas as pessoas. Para Viana, seu legado está justamente na mudança que trouxe à política mineira, tornando-a mais próxima da população. “Esse é o grande legado que ele deixa para a política de Minas, de que esse Palácio tem que ser sempre ocupado por aquele que tem a maioria popular e não pelos acordos que hoje, infelizmente, insistem em querer voltar e marcam a história do nosso Estado”, disse.

O vereador de Contagem Arnaldo de Oliveira (Solidariedade), amigo próximo do ex-governador, também esteve presente na cerimônia. “Foi sempre um grande amigo da minha família, do meu pai e meu amigo também”, disse.

“Eu comecei a minha vida pública junto com ele, em Contagem, no ano de 72. E sei tudo da importância dele para Contagem e para Minas Gerais também. Então, vim aqui despedir dele e dos familiares”, completou.

Newton Cardoso governou Minas Gerais entre 1987 e 1991, além de ter sido vice-governador no mandato de Itamar Franco. Antes disso, teve passagens como deputado federal e prefeito de Contagem, onde iniciou sua trajetória política. Natural de Brumado, na Bahia, mudou-se ainda jovem para Belo Horizonte, onde se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

O velório foi aberto ao público às 10h e segue até às 16h.