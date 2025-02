Simões sobre Newton Cardoso: 'Político de uma era'

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), esteve no velório do ex-governador Newton Cardoso na tarde desta segunda-feira (3/2). A cerimônia ocorreu no Palácio da Liberdade e reuniu diversas autoridades.

Segundo Simões, “a morte de homens públicos com presença tão longa na política é sempre um momento marcante”. Ele destacou a trajetória de Newton Cardoso ao longo de quatro décadas. “Há aqueles que gostavam dele e aqueles que se opuseram a ele ao longo do tempo, mas é inegável que ele deixou marcas profundas no Estado. Desde sua atuação como prefeito de Contagem, sua influência na região central e no Centro-Oeste mineiro, até seu período como governador e a continuidade desse caminho político por Newton Cardoso Jr., sua marca ficou gravada em Minas Gerais. Ele foi um político de uma era, uma era de realizadores”, afirmou.



O vice de Zema também ressaltou o legado do ex-governador no MDB. “Tivemos governadores no Brasil, na década de 1980, que deixaram sua marca por meio de grandes obras. E não foi diferente com Newton Cardoso. Este não é apenas um momento de luto para o estado, mas também de reconhecimento da população pelo impacto que ele teve em Minas Gerais e nas cidades onde atuou.”

Newton Cardoso governou Minas Gerais entre 1987 e 1991 e foi vice-governador no mandato de Itamar Franco. Antes disso, foi deputado federal e prefeito de Contagem, na Grande BH, onde iniciou sua trajetória política. Natural de Brumado, na Bahia, mudou-se ainda jovem para Belo Horizonte, onde se formou em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). O velório foi aberto ao público às 10h e segue até as 16h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia