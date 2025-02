Zema sinaliza adesão ao Propag mesmo sem derrubar vetos de Lula

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governador Romeu Zema (Novo) participou da sessão de abertura do ano legislativo na Assembleia de Minas Gerais (ALMG), nesta segunda-feira (3/2), celebrando o apoio dos deputados estaduais na construção do Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag). Em discurso, o chefe do Executivo ainda reforçou a necessidade de derrubar os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao programa.

Por outro lado, o governador fez questão de deixar claro que o estado vai aderir ao programa. Em janeiro, quando o texto de autoria do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi sancionado, Zema fez uma série de críticas aos vetos e havia sinalizado que faria a adesão apenas se os vetos fossem derrubados pelo Congresso.

"É hora de lutarmos todos juntos pela derrubada dos vetos. Esse é um assunto de estado e não de governo. Porém, independentemente do sucesso da empreitada, o Propag é o caminho que Minas vai seguir", disse Zema.

O governador ainda fez uma série de elogios aos seis anos da sua gestão, como vem fazendo nos últimos meses, e ressaltou as entregas que pretende fazer até 2027. Ele voltou a citar o início das obras do Rodoanel metropolitano, da linha 2 do metrô de BH e dos cinco hospitais regionais que deve inaugurar.

"Sei que ainda temos muito a fazer. Os mineiros merecem um serviço público com mais qualidade, estradas em melhores condições e uma economia cada dia mais forte. E, para isso, 2025 é decisivo. Deve ser um ano de conciliação, em que toda a classe política - base e oposição - precisa trabalhar junta para solucionar de uma vez por todas o problema da dívida do Estado com a União", ressaltou Zema.

O governador também destacou que o ano será de agenda cheia na ALMG para aprovar os requisitos de adesão ao Propag. Como mostrou o Estado de Minas, na última sexta-feira (31/1), o Executivo já estuda as medidas necessárias de apreciação dos deputados, e os primeiros projetos devem chegar ainda não primeiros meses de trabalhos.

"Teremos ao longo deste ano uma agenda cheia para a aprovação dos requisitos da adesão de Minas Gerais ao Propag. Permaneço firme no meu compromisso de dialogar e manter o rigor técnico para definir quais ações devemos adotar. Meu governo já apresentou alguns projetos para apreciação dessa Casa Legislativa e vai elaborar novas proposições com o objetivo de ter a melhor solução para o pagamento da dívida. Tenho a certeza de que essas propostas serão analisadas com o amplo debate e a celeridade que a situação exige", completou Zema.