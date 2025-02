Minas se despede de Newton Cardoso

O legado de Newton Cardoso, ex-governador de Minas Gerais e um dos fundadores do MDB, foi exaltado por familiares e autoridades durante o velório realizado nesta segunda-feira (3/2) no Palácio da Praça da Liberdade, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

"Nossa família está consternada. Ele teve uma imensa vontade de viver e transformar. Seu legado está por toda Minas, em obras e marcas de seu trabalho", afirmou o deputado federal Newton Cardoso Jr., filho e presidente do MDB no estado. Após as homenagens, o corpo seguiu para cremação.

Diante da despedida, Newton Jr. agradeceu as manifestações de apoio recebidas. "Minha família recebeu o carinho de autoridades nacionais, estaduais e municipais, dos três poderes, além de pessoas cuja trajetória esteve ligada à história do meu pai. São homens e mulheres que contribuíram para a construção da figura que ele foi e que hoje vieram prestar suas homenagens. Agradeço também às forças policiais e militares pelo gesto e consideração, assim como à imprensa, que tem tanto carinho pelo meu pai", disse.

O ex-chefe do Executivo de Minas Gerais, de 86 anos, morreu na madrugada de domingo (2) em BH. Cardoso estava internado em um hospital da capital desde a sexta-feira (31), conforme informações da família. Natural de Brumado, no Sul da Bahia, ele era separado e deixa quatro filhos.

Conhecido nacionalmente como "Newtão" e em Minas como "Trator", o ex-governador, que comandou o estado entre 1987 e 1991, ganhou os apelidos pela corpulência e pelo estilo político. Esse estilo lhe garantiu, além da eleição para o Palácio da Liberdade, três mandatos como prefeito de Contagem, na Grande Belo Horizonte, e dois para deputado federal. Newton Cardoso também foi vice-governador entre 1999 e 2002, durante o mandato de Itamar Franco (1930-2011).

A cerimônia reuniu lideranças políticas, amigos e parentes. O governador Romeu Zema (Novo) compareceu ao velório e destacou a trajetória do ex-mandatário, que governou Minas no final dos anos 1980, período de redemocratização e elaboração da nova Constituição. "Deixou um legado para o estado e, como governador, é meu dever prestar essa última homenagem", afirmou.

Velório do ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso, aconteceu no Palácio da Liberdade JAIR AMARAL/EM/DAPRESS

O vice-governador Mateus Simões (Novo) também ressaltou a influência política de Newton Cardoso ao longo das décadas. "Há quem tenha sido aliado e quem tenha sido opositor, mas é inegável que ele deixou marcas profundas, de Contagem ao Centro-Oeste mineiro, passando pelo governo estadual. Foi um político de uma era, a era dos realizadores", declarou.

Já o senador Carlos Viana (Podemos), que afirmou ter uma longa admiração pelo ex-governador, classificou Newton como um divisor de águas na política mineira, lembrando que sua eleição rompeu com a tradição das candidaturas definidas por acordos políticos.

"Antes dele, apenas as elites políticas venciam eleições em Minas. Ele quebrou uma história de mais de 200 anos", afirmou. Para Viana, Newton Cardoso aproximou a política da população e consolidou um novo modelo de liderança no estado.

Homenagens nacionais

Newton Cardoso foi um dos fundadores do MDB, em 1966, legenda que viria a se chamar PMDB em 1980 e, em 2024, retornou ao nome MDB. Cardoso esteve na agremiação desde sua fundação. Por isso, o velório contou com a presença do presidente nacional da legenda, deputado Baleia Rossi (MDB-SP), que destacou o papel do ex-governador na construção do partido. "Newton era apaixonado por sua terra. Lutou pelas liberdades e pela redemocratização do país, tendo papel fundamental no MDB. Sua história se confunde com a do partido e com a do Brasil. Foi três vezes prefeito de Contagem, vice-governador, governador e deputado federal", afirmou.

Questionado pelo Estado de Minas sobre a continuidade da influência política da família, Rossi exaltou o atual presidente estadual da sigla, filho de Cardoso. "Newton deixou sua marca e, não por acaso, seu filho lidera o MDB em Minas. Esse amor pela política passou de pai para filho, assim como o respeito pelas pessoas. Ele nos deixa o ensinamento de buscar consensos e realizações com moderação", disse.

O impacto nacional do ex-governador também foi lembrado. "O que nos move na política é a possibilidade de transformar vidas. E se há algo que Newton fez ao longo da carreira, foi usar sua energia e conhecimento para melhorar a vida do povo mineiro e brasileiro", completou Rossi.

A cerimônia contou com a presença de uma comitiva do MDB. O novo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), também eram esperados, mas precisaram permanecer em Brasília devido a compromissos institucionais. Ambos enviaram mensagens de homenagem à família.