A barragem do Rio Juramento, que integra o Sistema Rio Verde Grande e é responsável por 50% do abastecimento de água da população de Montes Claros, no Norte de Minas, atingiu 100% de sua capacidade e transbordou na noite de quarta-feira (15/1), devido às chuvas intensas nos últimos dias.

De acordo com a Copasa, entre os dias 1° e 15 deste mês, a estação pluviométrica da barragem registrou 168,1 milímetros de chuva na bacia de contribuição da represa, 40% a mais do que o volume do mesmo período do ano passado (119,7 milímetros).

Na noite de terça-feira, por conta dos temporais, o Rio Juramento verteu e inundou grande parte da cidade homônima, onde a prefeita Marlene Moreira (União Brasil) decretou estado de calamidade pública devido aos danos causados.

O reservatório tinha atingido volume máximo em 24 de fevereiro do ano passado. Antes disso, a represa transbordou em dezembro de 2013.

A barragem do Rio Juramento, construída na década de 1980, tem a capacidade instalada de 45 milhões de m³. A Copasa explica que o volume representa em torno de 50% do total utilizado para o abastecimento da cidade. Porém, esse percentual varia de acordo com disponibilidade hídrica das demais fontes produtoras, visando garantir a continuidade do fornecimento em quantidade e qualidade, como também preservar o volume armazenado na represa.

A companhia de saneamento destaca, ainda, que o alcance da capacidade máxima de armazenamento da represa amplia a disponibilidade de água, eliminando o risco de desabastecimento, “visando assegurar maior segurança hídrica ao município de Montes Claros.

Em outubro de 2015, devido à escassez de chuvas, o nível da represa caiu para apenas 15%. Na ocasião, o reservatório respondia por 65% do abastecimento de Montes Claros. Com a redução do volume hídrico, a Copasa iniciou um racionamento de água na cidade.

A restrição no atendimento dos consumidores terminou somente em setembro de 2018, quando o município começou a receber água de uma captação no Rio Pacuí (município de Coração de Jesus), viabilizada com uma tubulação de 56 quilômetros de extensão, obra emergencial feita pela Copasa para evitar o colapso no sistema de abastecimento da cidade.

Ainda em 2018, o Governo do Estado começou a construção de outra adutora com objetivo de captar água do Rio São Francisco para atender Montes Claros, com a implantação de mais 94 quilômetros de rede de tubulação, aproveitando os 56 quilômetros de tubulação até o Rio Pacui. Com isso, foi instalada uma adutora com 150 quilômetros de extensão (uma das mais longas do país) entre Montes Claros e o ponto de captação no Velho Chico, em Ibiaí.

A construção dos sistemas de captação no Rio Pacuí e no Rio São Francisco permitiram “poupar” a retirada de água da barragem do Rio Juramento.