Mineiro, Gilberto Abramo assume liderança do Republicanos na Câmara

O deputado federal Gilberto Abramo (Republicanos-MG) foi escolhido nesta terça-feira (4/2) como o novo líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados. Ele sucede Hugo Motta (Republicanos-PB), atual presidente da Casa.

A definição ocorreu em reunião na sede do partido, em Brasília, com a presença de Motta e do presidente nacional da legenda, deputado Marcos Pereira (SP). Com 44 parlamentares, o Republicanos é uma das maiores bancadas da Câmara.

Ao Estado de Minas, Abramo afirmou que pretende adotar uma gestão baseada no diálogo e na proximidade com os parlamentares da sigla. "O telefone não será desligado", garantiu. O novo líder destacou que sua prioridade será seguir a pauta do presidente da Casa. "Sendo ele o presidente da Câmara e do partido, a minha prioridade passa a ser a prioridade dele. Não tem como dizer que o partido terá uma pauta exclusiva sem considerar o que o presidente pautará e o que será importante para o país", declarou.



Abramo ressaltou a importância de sua indicação para Minas Gerais, mas frisou que seu papel tem um alcance nacional. "Não diria que minha indicação é boa apenas para Minas. Estamos tendo uma representação, um mineiro próximo ao presidente da Câmara, mas o principal avanço é para o país", pontuou.

Proximidade com a presidência

O mineiro mantém relação próxima com Hugo Motta. A ausência de parlamentares mineiros na Mesa Diretora nos últimos anos pode favorecer Abramo, mesmo que o cargo seja uma indicação partidária. Desde Aécio Neves (PSDB), que presidiu a Casa em 2000, nenhum mineiro ocupou a presidência da Câmara dos Deputados. Aliado do novo chefe, Abramo pode se tornar um articulador das pautas estaduais, especialmente diante do crescente descontentamento com a atuação do governo mineiro no Congresso.



Sobre sua relação com Motta, ao EM, o parlamentar destacou o alinhamento de longa data. “Conheço o Hugo desde o meu primeiro mandato como deputado federal. Sempre tivemos uma boa relação, dentro e fora das reuniões. Temos perfis semelhantes: dialogamos, evitamos atritos e buscamos a reconciliação ou a intermediação. Esse é o nosso estilo. Tenho certeza de que seguiremos trabalhando bem juntos, ele na presidência da Câmara e eu na liderança”, afirmou.



A troca de elogios é mutua. Na reunião na sede do Republicanos, Motta, que liderou a bancada em 2021, 2023 e 2024, elogiou Abramo e destacou a importância do cargo. “Gilberto Abramo é um amigo com quem convivi ao longo desses anos na Câmara e posso atestar que nosso partido estará muito bem representado sob sua liderança. Liderar a bancada foi, para mim, uma grande escola, e tenho certeza de que será para ele também. É um desafio agradar a todos, mas o importante é atuar com justiça e acessibilidade”, afirmou.

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, também falou sobre a nova liderança. “Com a unanimidade dos presentes, confirmamos, por aclamação, a liderança do Republicanos na Câmara para o ano de 2025 sob a condução do deputado Gilberto Abramo.” Pereira destacou o momento exitoso do partido, que cresce desde a sua formação, em 2005. “O Republicanos é o sétimo partido a comandar a presidência da Câmara desde a redemocratização e ainda vai completar 20 anos, em agosto”, avaliou.

Abramo iniciou sua carreira política em 2013, aos 35 anos, como deputado estadual. Exerceu quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e, em 2019, foi eleito pela primeira vez deputado federal. Atualmente, está em seu segundo mandato na Câmara, onde presidiu a Comissão de Viação e Transportes (CVT) em 2024; é titular da Comissão de Finanças e Tributação (CFT); vice-presidente do Republicanos; e presidente do grupo de amizade Brasil-Israel desde 2023.

