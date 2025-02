Hugo Motta ironiza 'guerra de bonés': 'Não resolve os problemas'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), ironizou a “guerra de bonés” travada entre a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ala bolsonarista da oposição. A manifestação do parlamentar ocorreu após o petista publicar um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira (4/2), com o boné azul escrito “O Brasil é dos Brasileiros”.

“Pra mim, boné serve para proteger a cabeça do sol e não para resolver os problemas do país. O que a gente precisa é fazer e ter a cabeça aberta para pensar em como ajudar o Brasil a ir pra frente”, disse Hugo Motta, eleito presidente da Câmara no último sábado (1º/2).

O boné azul foi criado pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira, como uma espécie de contraponto ao boné “Make America Great Again”, usado pelos apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O adereço virou uma marca do republicano nos EUA.

Em resposta, os opositores ao governo também passaram a usar um boné verde e amarelo escrito: “Comida barata novamente, Bolsonaro 2026”. Além disso, a oposição utilizou embalagens de café e picanha com fotos de Lula e Jair Bolsonaro (PL), criticando o alto preço dos alimentos.



