Corpo de Humberto Souto é velado na sede do TCU, em Brasília

Foi iniciado na tarde desta quarta-feira (5/2) no salão nobre do Tribunal de Contas da União, em Brasília, o velório do ex-prefeito de Montes Claros, cidade do Norte de Minas, Humberto Souto. Estiveram no velório deputados federais e estaduais e outras lideranças políticas e autoridades, entre os quais o ex-governador de Minas e atual ministro do TCU, Antonio Anastasia.

Humberto Souto, ex-deputado federal e ex-presidente do TCU, morreu na madrugada de terça-feira (4/2), aos 90 anos, em Brasília (DF). Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, para onde foi transferido no último dia 10 de janeiro, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em dezembro do ano passado.

O político foi hospitalizado inicialmente na Santa Casa de Montes Claros, onde permaneceu por 19 dias antes da transferência para a capital federal. Ele sofreu o AVC a nove dias do fim de seu segundo mandato à frente da prefeitura da maior cidade do Norte de Minas.

A causa da morte foi a falência múltipla de órgãos em decorrência de complicações do AVC. Souto deixa a companheira, quatro filhos e netos.

O sepultamento do político está marcado para 17 horas desta quarta-feira, no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília.

Uma comitiva de deputados estaduais mineiros participou da despedida de Humberto Souto, entre os quais o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, a vice-presidente da Casa, Leninha Souza (PT); e Gil Pereira (Avante), todos eles votados em Montes Claros e no Norte de Minas, juntamente com o prefeito da cidade do Norte de Minas, Guilherme Guimarães (Uniao) e o vice dele, Otávio Rocha (Progressista).

De Montes Claros também seguiu para a Capital Federal um ônibus para acompanhar o velório com um grupo de secretários municipais, vereadores e amigos do ex-prefeito.

Luto oficial

Em decorrência do falecimento de Humberto Souto, o prefeito Guilherme Guimarães, decretou, nesta tarde, luto oficial em Montes Claros por três dias. O texto ressalta que a medida é “um reconhecimento pelo incomensurável papel de Humberto Souto no desenvolvimento de Montes Claros, bem como do seu indescritível amor pela sua cidade e seu povo”.

Destaca ainda que o ex-prefeito “deixa grande legado para a política nacional e seu falecimento representa uma perda irreparável para todo cidadão montes-clarense, incumbindo-nos registrar o sentimento de gratidão, respeito e pesar”.