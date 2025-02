Lula critica pedidos de anistia: 'Eles não acreditam que sejam inocentes?'

(FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) criticou neste terça-feira (5) os pedidos por anistia aos condenados do 8 de janeiro por parte de Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que venceria uma nova eleição contra o ex-presidente, em caso de uma improvável hipótese de a Justiça reverta a sua inelegibilidade.

"Nem terminou o processo e as pessoas já querem anistia, ou seja, eles não acreditam que sejam inocentes? Eles deveriam acreditar [na inocência] e não ficar pedindo anistia antes de o juiz determinar qual é a punição ou se vai ter", disse em entrevista a rádios de Minas Gerais. "Quando pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia é porque estão se condenando."

Declarado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até 2030 por ataques e mentiras sobre o sistema eleitoral, Bolsonaro teve seu papel detalhado pela PF nas conclusões do inquérito entregues ao STF (Supremo Tribunal Federal) e tornadas públicas no final do ano passado.

Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro liderou a trama golpista no final de 2022, e a ruptura democrática não foi concretizada por "circunstâncias alheias à sua vontade".

Segundo a corporação, "os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca" que Bolsonaro "planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado democrático de Direito".

O ex-presidente foi indiciado pela PF em três inquéritos: sobre as joias, a falsificação de certificados de vacinas contra a Covid-19 e, agora, a tentativa de golpe de Estado. O relatório da PF sobre a trama golpista foi enviado para análise da PGR (Procuradoria-Geral da República), responsável por avaliar as provas e decidir se denuncia ou não os investigados.

Nesta terça, em entrevista às rádios Itatiaia, Mundo Melhor e BandNews de Belo Horizonte, Lula também desafiou Bolsonaro.

"Vocês terão direito de defesa que nunca houve para mim, [mas] para ele vai haver. E, se a Justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer e, se for comigo, vai perder outra vez. Não há possibilidade de a mentira ganhar a eleição nesse país."

Lula também lembrou da ida de Bolsonaro a Miami, após ter perdido as eleições de 2022. Com a partida para os Estados Unidos, o ex-presidente se esquivou de participar da cerimônia de posse do rival e encerrou seu mandato sem passar a faixa.

"Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado e dado posse como qualquer ser humano civilizado faria, mas ele não. Vamos aguardar o julgamento com muita tranquilidade", disse Lula.