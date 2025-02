Lula defende alimentação saudável e condena ultraprocessados na merenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a alimentação saudável e condenou o uso de enlatados, nesta terça-feira (4/2), durante a abertura do Encontro Nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), em Brasília. Na mesma ocasião, ele assinou uma resolução para diminuir os ultraprocessados na merenda escolar.

“É duro não tomar café, não ter um pão com café e leite para tomar, não ter almoço e janta descente. Não é possível aprender. Paulo Freire dizia que quando a gente come, a gente fica inteligente. O cérebro tem tempo de aprender. Quando a gente não come, o cérebro só pensa na maldita comida”, iniciou o presidente.

Lula, então, defendeu a compra de alimentos saudáveis, principalmente, da agricultura familiar. “É a forma mais barata de multiplicar a qualidade da comida, qualidade de vida e o ganho de pessoas que trabalham no campo para ajudar as pessoas que comem na cidade”, afirmou. O governo tem uma resolução que determina que 30% da compra de alimentos da merenda escolar seja da agricultura familiar.



Na sequência, o presidente criticou o uso de enlatados, que são ultraprocessados e foram alvo de modificação de resolução do governo. A partir de agora, apenas 15% da alimentação escolar poderá conter esses produtos, até o momento eram 20%. Até 2026, o número deve chegar a 10%.

“Para que perder tempo com alimento saudável, se eu compro enlatado americano e todo mundo come e vai ficar gordão”, disse. “Só quando a gente é magro de fome, a gente pensa que engordar é saudável”, acrescentou. O presidente, então, fez um elogio para si mesmo: “Olha, como estou bonito assim magrinho”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante o encontro sobre o Pnae, o governo também anunciou um programa de capacitação para as merendeiras e nutricionistas, com investimento de R$ 4,7 milhões e parceria com a Itaipu Binacional e um reajuste na merenda para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).