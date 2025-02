Fávaro defende monitoramento de produtos para conter inflação dos alimentos

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta terça-feira (4/02), que o governo está monitorando a oferta e a demanda de produtos agrícolas para evitar aumentos expressivos nos preços dos alimentos. A afirmação ocorreu após a reunião com a bancada do PSD na Câmara dos Deputados, que reuniu 22 parlamentares.



O ministro explicou que o Plano Safra é um dos principais instrumentos para garantir estabilidade na produção e conter a inflação, direcionando incentivos para culturas essenciais da cesta básica.

“Falei agora com os parlamentares sobre as ações do Ministério da Agricultura com relação ao preço dos alimentos e sobre o trabalho que estamos fazendo de monitoramento e acompanhamento, inclusive para um direcionamento melhor do Plano Safra para aqueles produtos que possam afetar o preço da cesta básica”, disse Fávaro.

