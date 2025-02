Lula sobre plano de Trump: ‘Quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta quarta-feira (5/2), o plano anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "assumir o controle" da Faixa de Gaza.

Em entrevista a rádios mineiras, Lula criticou a postura do republicano, afirmando que os Estados Unidos participaram “do incentivo a tudo que Israel fez na Faixa de Gaza”. O presidente ainda classificou os ataques israelenses na região como “genocídio”.







Em sua fala, Lula também defendeu a criação de um Estado Palestino como solução para o conflito no Oriente Médio e questionou o papel dos Estados Unidos na reconstrução do território palestino.





"Os Estados Unidos participou (sic) do incentivo a tudo que Israel fez na Faixa de Gaza. Então, não tem sentido o presidente dos Estados Unidos (Donald Trump) se reunir com o presidente de Israel Netanyahu e dizer: 'Nós vamos ocupar Gaza, vamos recuperar Gaza, e vamos morar em Gaza'. E os palestinos vão para onde, onde vão viver? Qual o país dele?", questionou o presidente.

Para o presidente, é fundamental que a comunidade internacional adote uma postura mais responsável ao lidar com crises geopolíticas. "As pessoas precisam parar de falar aquilo que vem na cabeça e começar a falar aquilo que é razoável para que a gente possa consolidar o processo de respeitabilidade no mundo, o processo de que cada um manda no seu país", afirmou.





Lula também reforçou que os palestinos devem ter o direito de reconstruir “suas casas, hospitais e escolas”, sem interferências externas. "O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu sinceramente não sei se o Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria o país para tentar cuidar de Gaza. Quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos, porque eles precisam ter uma reparação de tudo aquilo que foi destruído", disse.





‘Assumir o controle’





Nessa terça-feira (4/2), Donald Trump disse que os Estados Unidos "assumirão o controle" da Faixa de Gaza, uma proposta que pode "mudar a história", segundo o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.







Trump também voltou a pedir aos palestinos que deixem o território assolado pela guerra para viver em países como Egito e Jordânia. "Os Estados Unidos assumirão o controle da Faixa de Gaza e também faremos um bom trabalho nela”, garantiu o presidente estadunidense.





"Seremos os donos dela e seremos responsáveis pelo desmantelamento de todas as perigosas bombas não detonadas e outras armas neste lugar", afirmou Trump ao lado de Netanyahu, com quem se reuniu na Casa Branca.

Segundo ele, os Estados Unidos vão "nivelar o lugar e se desfazer dos edifícios destruídos" para desenvolver economicamente o território e ter "uma quantidade ilimitada de emprego e habitação para as pessoas da área".





Trump, contudo, não especificou como pensa em fazer isso. Limitou-se a dizer que é um projeto "a longo prazo" e que outros países lhe disseram que estão admirados com a ideia.