Câmara Municipal de BH: tapete chama Nikolas de 'Nikole'

“Se veio aqui falar mal da Nikole, desculpa, mas veio no lugar errado”. Essa é a frase, só que sem vírgula, que estampa o tapete localizado na entrada do gabinete do vereador Pablo Almeida (PL). Campeão de votos nas eleições municipais e exercendo seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Almeida era assessor do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), seu principal cabo eleitoral em 2024.

Tapete na porta do gabinete do vereador Pablo Almeida Reprodução Redes Sociais

A frase do tapete é uma referência a Nikolas, que, em março de 2023, no Dia Internacional da Mulher (8/3), usou a tribuna da Câmara para fazer uma pregação contra as mulheres trans. Usando uma peruca loira, ele se apresentou como "deputada Nikole" para criticar, segundo ele, "homens que se sentem mulheres tomando espaços das mulheres".







"Hoje, Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala, então solucionei esse problema aqui. Hoje, me sinto mulher, deputada Nikole. (...) As mulheres estão perdendo espaço para os homens que se sentem mulheres", disse, colocando na cabeça uma peruca loira.

Por causa desse ato, Nikolas foi denunciado por transfobia no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, mas o processo foi arquivado.

O tapete, de acordo com publicação feita por Almeida em sua rede social, foi um presente de Nikolas. Ele fica na entrada do gabinete do vereador, localizado na ala B do terceiro andar da CMBH.