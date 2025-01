A mágica de Nikolas Ferreira para liderar entre influenciadores de direita

Maior mobilizador digital ontra o governo na crise do Pix, Nikolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, consolidou-se como o principal influenciador de direita do país. Números levantados pela agência de marketing digital AtivaWeb mostram o deputado com um engajamento acima da média para criadores de conteúdo político, fora nada desprezíveis 15 milhões de seguidores no Facebook e no Instagram. Nos últimos dias, os Reels publicados por Nikolas chegaram a 469.353.242 visualizações e seu número de seguidores cresceu 10,5%.

Os conteúdos de maior impacto têm tom emocional. Textos com tom religioso e alinhados ao conservadorismo têm maior ressonância. Não à toa, o deputado usa as hashtags #família e #fé em diversas postagens. Outra característica que amplia seu alcance são as menções frequentes a outros líderes da direita, como @jairmessiasbolsonaro e @silasmalafaia.

Um Raio-X do alcance de Nikolas Ferreira nas redes

•? ?Engajamento alto: Taxa de engajamento de 4,98%, bem acima da média de influenciadores políticos

•? ??Média de 610 mil curtidas por publicação, um aumento de 9,47% no período

•? ??Predominância masculina entre os seguidores (55,07%)

•? ??Faixa etária predominante: 25 a 34 anos (43,9%)

•? ??Maiores concentrações de seguidores por cidade: Rio de Janeiro (8,27%), São Paulo (7,58%) e Belo Horizonte (6,92%)

•? ??Interesses da audiência: Família e Relacionamentos (38,73%) e Política (19,1%). Também há interesse em Automóveis (16,31%), Fotografia (16,16%) e Restaurantes e Alimentação (15,93%).