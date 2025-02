CMBH aprova em primeiro turno PL que veta atletas trans em competições

Por 25 votos a 11, em meio a bate-boca e tumulto, os vereadores aprovaram, em primeiro turno, nesta quarta-feira (5/02), o Projeto de Lei 591/2023 que autoriza federações, clubes e organizadores de competições esportivas na capital a adotarem o sexo biológico como critério para participação em torneios.







Na prática, a medida exclui atletas trans de eventos que seguirem essa regra.





Quatro vereadores se abstiveram da votação: Marcela Trópia (Novo), Loíde Gonçalves (MDB), Lucas Ganem (Podemos) e Oswaldo Lopes (Republicanos).





Trâmite e próximos passos





A aprovação em primeiro turno ainda não define o destino da proposta. O texto agora retorna às comissões da Casa, onde pode receber alterações antes de uma nova votação em plenário. Se passar novamente, seguirá para a sanção ou veto do prefeito Fuad Noman (PSD).





A proposta tem sido alvo de intensos debates desde o início de sua tramitação. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara rejeitou o projeto, classificando-o como uma violação aos direitos de “uma parcela de seres humanos que não se identifica com seu sexo biológico”. No entanto, o texto recebeu aval das Comissões de Legislação e Justiça e da Mulher, o que garantiu sua continuidade.





A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer também se posicionou contra o projeto. Em parecer oficial, o órgão alertou que a medida pode prejudicar federações e atletas trans, dificultando sua participação em competições na capital.





Além disso, advertiu que a aprovação do PL pode impactar o próprio município, afastando Belo Horizonte do circuito de eventos esportivos nacionais e internacionais.









Em entrevista após a votação, a vereadora Flávia Borja (DC), autora do projeto, negou que a proposta seja transfóbica e afirmou que a medida tem respaldo legal.





“O PL passou pela Comissão de Legislação e Justiça, que é extremamente criteriosa. Ele é constitucional, legal e totalmente adequado à tramitação na Casa. Estamos defendendo algo em prol das mulheres”, declarou.





Quando questionada sobre as acusações de transfobia, Borja reagiu:





“Tenho muita tranquilidade quanto a isso. Quem me acusa são, na verdade, pessoas misóginas, que têm ódio das mulheres. O que eu defendo é justiça e igualdade, para que atletas possam competir com outras que tenham o mesmo nível biológico. Isso é científico e faz parte de um movimento mundial”, disse.





Não fui eleita para este circo”, rebate Juhlia Santos





Única vereadora trans da Câmara, Juhlia Santos (PSOL) foi um dos principais nomes da oposição ao projeto e protagonizou embates acalorados em plenário. Durante a sessão, foi até desafiada a uma queda de braço por Flávia Borja – uma provocação que Juhlia ignorou. Também foi alvo de comentários dos vereadores do PL, Vile e Pablo Almeida, que chegaram a ironizar a força física da parlamentar e insinuaram uma “rinha”.





Diante das provocações, Juhlia criticou a postura dos colegas e defendeu a inconstitucionalidade do projeto.





“O ideal seria que esse projeto nem precisasse ser judicializado, mas a gente sabe que hoje a Casa tem maioria de direita e extrema-direita. Vai ser difícil aprovar propostas que de fato alcancem quem está fora desse espectro político. Se o caminho for judicializar, vamos judicializar. Não dá para seguir com essa retirada de direitos”, afirmou.





Protesto e confusão em plenário





O clima esquentou ainda mais quando manifestantes da comunidade LGBTQIA+ interromperam a fala de Flávia Borja e entoaram palavras de ordem contra o projeto:





“Fora a exclusão! Pela diversidade! As trans e as travestis também fazem parte da sociedade.”





O presidente da Câmara, Juliano Lopes (Podemos), ordenou a retirada dos manifestantes e suspendeu a sessão por 20 minutos. Um dos manifestantes foi carregado à força pelos seguranças e escoltado para fora do plenário.





Testemunhas que acompanhavam a sessão da galeria denunciaram que os seguranças agiram com violência e cometeram atos de homofobia contra os manifestantes. Segundo relatos, uma mulher trans foi chamada de “viado” e sofreu agressões físicas.





A assessoria da Câmara foi procurada para comentar as acusações. Em nota, a casa informou que “está de posse de todas as imagens da reunião do plenário e também das galerias, porém não há denúncia formal sobre possíveis agressões. Se houver, as imagens serão apuradas pela Superintendência de Segurança para as providências cabíveis.”