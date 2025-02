Manifestantes acusam seguranças da Câmara de BH de agressão

O presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (CellosMG), Maicon Chaves, e outros manifestantes foram arrancados à força do plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) nesta quarta-feira (5/2), em meio a discussão do Projeto de Lei 591/2023, que garante que organizadores de competições esportivas possam estabelecer o sexo biológico como definidor para participação.

Manifestantes contrários a aprovação da matéria foram à sede do poder Legislativo municipal criticar a proposta. Durante a fala da autora do projeto, a vereadora Flávia Borja (DC), o presidente da Casa, Juliano Lopes (Podemos), suspendeu a sessão e ordenou que as pessoas que acompanhavam a sessão fossem retiradas.

Nas imagens é possível ver seguranças levando algumas pessoas para fora do prédio, enquanto impediam outras de acompanhar as abordagens. Alguns manifestantes afirmaram que foram acertados com socos em meio a confusão que tomou conta do lugar. Chaves afirmou ter sido chamado de "viado" durante o tumulto.

A matéria, que está prevista para ser votada em primeiro turno ainda hoje, chegou a ser recusada pela Comissão de Direitos Humanos, Habitação, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor que argumentou que o texto é uma violação a parte da população que não se identifica com seu sexo biológico. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer também foi contrária ao projeto. A Comissões de Legislação e Justiça e da Mulher deu parecer favorável e permitiu que o projeto de lei avançasse na Casa.

A assessoria de comunicação da Câmara ainda não se manifestou sobre as acusações de agressões realizadas pela equipe de segurança municipal.

