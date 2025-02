PL deixa base de Zema na Assembleia e forma bancada independente

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Partido Liberal (PL) se movimentou para formar uma bancada independente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e deixar o bloco de apoio ao governo de Romeu Zema (Novo). A mudança foi protocolada nesta quarta-feira (5/2), confirmando o deputado estadual Bruno Engler como líder do partido na Casa, após um imbróglio com a base do Executivo que fazia parte do grupo “Avança Minas”.

O imbróglio entre a legenda e o Executivo ocorre desde a eleição da mesa diretora, que teve o então líder do bloco Gustavo Santana (PL) eleito como 1º Secretário da ALMG em disputa contra o correligionário Antônio Carlos Arantes (PL). Em contrapartida, o acordo levaria Engler à liderança da coligação.

No entanto, o Estado de Minas apurou com fontes do Legislativo que o governo Zema tentou intervir para que Engler não fosse conduzido ao cargo, e demais partidos tentaram alçar Arantes à cadeira de líder. Sem um acordo, a ampla maioria dos deputados do PL havia concordado com a saída do bloco nessa terça-feira (4/2), e posteriormente os 11 parlamentares, incluindo Arantes, assinaram a criação da bancada independente com a liderança de Bruno Engler.

Apesar da saída do bloco, os deputados liberais terão autonomia para votar com o governo sem qualquer tipo de retaliação da bancada. Ocorre que, agora, Engler possui uma cadeira no Colégio de Líderes, que define a pauta do Plenário e podem fazer acordos que alteram procedimentos específicos na tramitação das matérias - o deputado inclusive pode vetar essas mudanças, uma vez que precisam ser referendadas pela totalidade do grupo.

Com a saída do PL, o Avança Minas precisou fazer um rearranjo para manter o número mínimo de 16 deputados que formam um bloco parlamentar. O movimento fez com que os sete deputados do Republicanos e do Avante deixassem o bloco Minas em Frente, que até então era a maior coligação da Casa com 31 parlamentares, para compor com a outra coligação e formar um grupo com 22 deputados.

O Avança Minas será formado por MDB, PSDB, PSB, Cidadania, Republicanos, Avante, PRD, PDT, e Solidariedade. A nova composição ainda não indicou um deputado para representá-los como liderança. O Minas em Frente, que segue sendo o maior bloco, conta com PSD, PP, Podemos, União Brasil, PMN e Novo. O grupo deve seguir com o deputado Cássio Soares (PSD) como seu líder.

O grupo de oposição ao governo Zema não teve mudanças na sua estrutura. O bloco conta com 20 deputados e é composto por PT (11), PV (5), PCdoB (1), Rede (2) e PSOL (1). O líder vai continuar sendo o deputado Ulysses Gomes (PT).