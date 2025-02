Economia está bem e inflação está razoavelmente controlada, avalia Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (5/2) que a inflação está “razoavelmente controlada”, e que o governo estuda formas de reduzir o preço dos alimentos.



O petista contou que está promovendo uma série de reuniões sobre o tema para entender os motivos da alta em alguns alimentos, como as carnes, e afirmou que o governo vai conseguir reduzir o custo de vida. Não detalhou, porém, quais medidas estão em discussão.

“Nós levamos ela (a inflação) muito a sério, e eu acho que ela está razoavelmente controlada”, respondeu Lula ao ser questionado durante entrevista a rádios de Minas Gerais, por videoconferência.



“A nossa preocupação é apenas evitar que o preço dos alimentos continue prejudicando o povo brasileiro, e é por isso que nós temos feito reuniões sistemáticas com os setores que estão, na nossa visão e na visão dos pesquisadores, mais altos”, acrescentou.

“Vamos baixar a inflação”

O chefe do Executivo disse que discutiu o tema, ontem (4), com o Ministério da Fazenda, e que vai se reunir ainda nesta semana com produtores de carnes, um dos produtos que mais subiram nos últimos meses. Ele também disse estar confiante de que o governo vai conseguir reduzir os preços, e frisou que “a economia está bem”.

“Nós temos consciência que nós vamos baixar a inflação. Nós temos consciência que vamos baixar o custo de vida, e que a cesta básica vai ficar mais acessível ao povo brasileiro, porque é isso que o povo precisa: alimento barato e de qualidade na mesa”, reforçou o presidente.

Lula vem demonstrando preocupação com o preço dos alimentos, que impacta diretamente na população e, por consequência, na sua popularidade. As carnes, por exemplo, subiram 20% no ano passado. O café subiu quase 40% no mesmo período.