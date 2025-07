Embaixada dos EUA no Brasil divulga campanha para incentivar autodeportação

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou, nesta quarta-feira (23/7), uma mensagem nas redes sociais incentivando imigrantes em situação ilegal a deixarem o país voluntariamente.

A postagem, feita em português e com o selo do Departamento de Estado norte-americano equivalente ao Ministério das Relações Exteriores, utiliza uma imagem com referência ao clássico filme "E.T. – O Extraterrestre" (1982) e a seguinte frase:



“Se você está nos EUA ilegalmente, faça como o E.T.: é hora de ligar para casa. Use o aplicativo CBP Home e vá embora agora, com apoio e dignidade. Você receberá assistência para a viagem e uma ajuda de custo para retornar ao seu país de origem.”

A campanha promove o aplicativo CBP Home: Assistência para Autodeportação Voluntária, uma iniciativa do governo dos Estados Unidos voltada para estrangeiros em situação irregular. No site oficial, o programa é apresentado como uma "oportunidade histórica" para que imigrantes retornem aos seus países com suporte logístico, perdão de eventuais multas por permanência ilegal e um bônus de até US$ 1 mil.

A publicação ocorre em meio a um contexto de endurecimento nas políticas migratórias dos Estados Unidos. Desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo, em janeiro deste ano, a Casa Branca tem adotado uma postura mais rígida em relação à entrada e à permanência de estrangeiros.

Em postagens anteriores, a embaixada americana em Brasília já havia afirmado que a concessão de vistos é um privilégio, e não um direito garantido.