Genial/Quaest: Lula vence os Bolsonaros e empata com Tarcísio no segundo turno

Empatado em maio com Jair Bolsonaro na pesquisa Genial/Quaest, Lula abriu em julho uma vantagem de seis pontos percentuais sobre o ex-presidente: 43% a 37% num cenário de segundo turno para a eleição de 2026. A oscilação positiva mostra os sinais de recuperação do governo, antes acuado pelo escândalo do INSS.

No cenário em que o adversário testado é Tarcísio de Freitas, há um empate dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, com vantagem numérica para Lula, de 41% a 37%.

Contra os demais adversários, o presidente tem vantagens mais folgadas: 43% a 36%, contra Michelle Bolsonaro; 43% a 33%, contra Eduardo Bolsonaro; 41% a 36% contra Ratinho Junior, governador do Paraná; e 41% a 36% contra Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Governadores de Minas Gerais e Goiás, respectivamente, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, marcaram 33% contra 42% de Lula.

O petista também lidera todos os quatro cenários de primeiro turno testados, variando de 30% a 32% entre eles. O candidato mais competitivo contra Lula segue sendo Bolsonaro, que marcou 26% no único cenário em que aparece, superado pelos 32% do presidente. Michelle Bolsonaro tem 19% contra 30% de Lula. Tarcísio tem 15% contra 32% e Eduardo Bolsonaro, 15% a 31%.

A pesquisa foi realizada de 10 a 14 de julho com 2004 entrevistados de todo o país.