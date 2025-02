Projeto quer impedir aumento automático da gasolina pelo governo de Minas

Projeto de Resolução quer impedir o aumento automático em Minas Gerais dos combustíveis toda vez que o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão que reúne os secretários de Fazenda de todos os estados, aumentar o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre gasolina, álcool e diesel.

De acordo com a autora do projeto, a deputada Beatriz Cerqueira (PT), esse aumento acontece devido a dois decretos publicados pelo governador Romeu Zema (Novo) que preveem essa correção automática após deliberação do Confaz.

O projeto susta os efeitos dos decretos publicados em 2022 e 2023. Eles incorporam à legislação tributária do estado as deliberações do conselho que dizem respeito às operações com combustíveis, o que garante a elevação automática do preço.

Caso o projeto seja aprovado, o governo Zema poderá decidir se há ou não necessidade de aumento do ICMS sobre os combustíveis e terá que publicar um novo decreto a cada aumento, caso concorde com ele.





Em outubro passado, o Confaz aumentou a alíquota do ICMS sobre os combustíveis, elevando o preço em Minas Gerais e em outros estados da federação, o que gerou uma onda de fake news que atribuíam a elevação da gasolina ao governo federal, quando na verdade a decisão é dos estados e não da União.

