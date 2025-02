Lula deseja melhora a Fuad Noman: 'Peço a Deus que Fuad possa voltar logo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desejou, nesta quarta-feira (5/2), durante entrevista coletiva para rádios, melhoras ao prefeito licenciado de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que está em acompanhamento no Hospital Mater Dei devido a problemas de saúde. Fuad agradeceu e afirmou que em breve estará de volta.

"Queria desejar a mais rápida recuperação do prefeito Fuad. Fiquei sabendo que ele já está se recuperando, que parece que extirparam de vez o câncer, e ele está no processo de recuperação. Peço a Deus que o Fuad possa voltar logo", afirmou Lula.

Fuad Noman foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 3 de janeiro para tratar uma pneumonia. Ele permaneceu 26 dias na unidade e segue hospitalizado para continuidade do tratamento.

"Obrigado, presidente Lula. Em breve estarei de volta a Brasília, junto com Álvaro Damião, para avançarmos em nossa parceria e no trabalho por Belo Horizonte", escreveu o prefeito licenciado em suas redes sociais.

Desde o início do terceiro mandato de Lula, os dois se reuniram diversas vezes para discutir temas importantes para BH, como a transferência do terreno do Aeroporto Carlos Prates à prefeitura para a construção de moradias populares.

Fuad Noman foi reeleito no segundo turno, conciliando a campanha eleitoral com o tratamento contra um linfoma não-Hodgkin. Após vencer o pleito e superar o câncer, enfrentou complicações de saúde decorrentes do tratamento oncológico.

O prefeito esteve internado de 23 a 28 de novembro devido a dores nas pernas causadas por uma neuropatia periférica. Entre 6 e 14 de dezembro, voltou à UTI para tratar sinusite e pneumonia. Já entre 19 e 23 de dezembro, precisou de nova internação no Mater Dei para tratar um quadro de diarreia e sangramento intestinal.

Empossado remotamente no primeiro dia do ano, Fuad se licenciou do cargo em 4 de janeiro para focar na recuperação. Desde então, a gestão da capital mineira está sob responsabilidade do vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil).