Fora da UTI, Fuad tem melhora de quadro respiratório

Fuad Noman (PSD) segue hospitalizado na capital mineira, mas fora da Unidade de Terapia Intensiva (CTI). O boletim médico do prefeito de Belo Horizonte divulgado neste sábado (1/2) afirma que ele respira por maiores períodos sem a necessidade de oxigenação via traqueostomia, utilizando apenas o ar ambiente.

Esta é a quarta internação do prefeito reeleito de BH desde 23 de novembro do ano passado, e a mais longa até aqui. Fuad foi internado com insuficiência respiratória em 3 de janeiro e passou a maior parte do tempo recebendo atendimento na UTI.

Segundo o boletim divulgado neste sábado, o pessedista segue recebendo cuidados em um programa intensivo de reabilitação fisioterápica, motora e neurológica. O documento é assinado por Enaldo Melo de Lima, Coordenador médico do Hospital Integrado do Câncer Mater Dei Contorno.

O prefeito de BH recebeu alta da UTI na última quarta-feira (29/1), dias após ter recebido o diagnóstico de cura completa da pneumonia que provocou seu quadro respiratório mais grave.

Fuad Noman foi reeleito no segundo turno e passou a campanha aliando os compromissos eleitorais com o tratamento contra um linfoma não-hodgkin. Já vitorioso no pleito e com o câncer vencido, o pessedista passou por complicações de saúde relacionadas ao tratamento oncológico.

O prefeito esteve internado entre 23 e 28 de novembro com dores nas pernas causadas por uma neuropatia periférica; entre 6 e 14 de dezembro, ele voltou à UTI para tratar sinusite e pneumonia; e entre 19 e 23 de dezembro, o prefeito deu nova entrada no Mater Dei, dessa feita para tratar um quadro de diarreia e sangramento intestinal.

Empossado de forma remota no primeiro dia do ano, Fuad se licenciou do cargo para se dedicar aos cuidados com a saúde em 4 de janeiro. Desde então, as funções do Executivo da capital mineira estão a cargo do vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil).





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia