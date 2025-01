Política EM Pauta discute volta dos trabalhos legislativos em BH e Brasília

O podcast Política EM Pauta desta sexta-feira (31/1) fala sobre a retomada dos trabalhos legislativos pelo país. A edição começa destacando a Câmara de BH, passa pelo governo mineiro e chega à Brasília para debater a expectativa para o mês de fevereiro.

Apresentado pelos repórteres da editoria de política do Estado de Minas Alessandra Mello, Ana Mendonça e Bernardo Estillac, o programa trouxe informações, bastidores e percepções da equipe sobre os temas em destaque. O Política EM Pauta está disponível na íntegra no canal do YouTube do Portal UAI e nos principais tocadores de podcast.

No primeiro bloco, o tema é a Câmara Municipal de Belo Horizonte pronta para o retorno, as Indicações para as comissões da Casa e os projetos já protocolados pelos parlamentares da nova legislatura. O podcast também repercute a entrevista com o prefeito em exercício, Álvaro Damião (União Brasil), publicada no EM.

Na sequência, os jornalistas discutem o balanço econômico anual do governo Zema, chamado de "peça de ficção" pela oposição. A recente polêmica envolvendo problemas estruturais da Cidade Administrativa também é comentada.

O terceiro e último bloco é destinado às eleições no Congresso; ao apoio de Lula a Rodrigo Pacheco na corrida pelo governo mineiro; à bancada mineira em 2025; e aos esforços de Zema pela derrubada dos vetos ao Propag.