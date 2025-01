Presidente do PSDB responde Simões: 'Não se destaca pelo próprio talento'

O presidente do PSDB de Minas Gerais, Paulo Abi-Ackel, rebateu, por meio de nota, as declarações do vice-governador Matheus Simões (Novo), que atribuiu à gestão de Aécio Neves (PSDB) a fragilidade das construções da Cidade Administrativa, sede do governo mineiro.

Novo x PSDB: o embate entre Simões e Aécio pela Cidade Administrativa

"A manifestação do Sr. Matheus é tão estapafúrdia que não merece resposta. Mas ela tem um efeito importante na política mineira, porque revela uma pessoa que não consegue se destacar pelo seu próprio talento e, por isso, tenta aparecer jogando impropérios contra pessoas que contribuíram para o progresso de Minas. O mineiro vai percebendo isso", afirmou, ao ser questionado pelo Estado de Minas.