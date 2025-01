Deputada pede vistoria após chuva alagar Cidade Administrativa

As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte nessa quarta-feira (29/1) causaram estragos na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas Gerais. A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), então, solicitou medidas emergenciais à Defesa Civil de Belo Horizonte e ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG).

A área foi uma das mais prejudicadas por temporais e ventanias. Houve alagamentos no estacionamento e nos subsolos dos prédios, vazamento de água no teto de uma sala do Prédio Minas e queda de uma janela do 12º andar do mesmo edifício, arrancada pela força do vento. Além disso, parte do teto de um dos prédios desabou, e, mais uma vez, os elevadores pararam de funcionar, obrigando servidores a utilizar as escadas.

A deputada solicitou à Defesa Civil uma vistoria técnica emergencial em todas as edificações da Cidade Administrativa e em seu entorno, além da elaboração de um plano de contingência para mapear áreas de risco e orientar servidores e frequentadores do complexo. Cerqueira também pediu medidas de prevenção e reparação para evitar novos incidentes.

Ao Corpo de Bombeiros, a parlamentar requereu uma inspeção técnica para avaliar a estrutura dos prédios e atestar suas condições de segurança. "Considerando a gravidade do ocorrido e o agravamento dos riscos devido à frequência de eventos climáticos extremos, é imprescindível e urgente a implementação de medidas para garantir a segurança, a vida e a integridade física dos servidores e demais pessoas que transitam na Cidade Administrativa", afirmou Cerqueira em ofício enviado às autoridades.



Simões responsabiliza gestões anteriores

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), atribuiu os problemas estruturais da Cidade Administrativa às gestões passadas. Em coletiva de imprensa nessa quarta-feira, Simões defendeu a responsabilização dos envolvidos na construção do complexo e criticou a escolha do local da obra.

“Os governos do passado resolveram construir a Cidade Administrativa em cima de um brejo. Um ótimo lugar para erguer uma edificação. Parabéns para aqueles que tiveram essa ideia e os que, muito porcamente, executaram essa obra, causando prejuízo todos os anos para o governo”, ironizou.

Simões também mencionou que há processos em andamento contra as construtoras responsáveis e disse esperar uma posição da Justiça sobre o caso. "Esperamos que, em algum momento, a Justiça se sensibilize para a necessidade de responsabilizar os responsáveis políticos por esse despautério, que é a Cidade Administrativa. Mas a obra está aqui, é aqui que trabalhamos, e temos que conviver com isso", afirmou.

A Cidade Administrativa foi construída durante a gestão de Aécio Neves (PSDB), hoje deputado federal, que governou Minas Gerais de 2003 a 2010.

PSDB rebate críticas e acusa governo de falta de manutenção

O PSDB, partido do ex-governador Aécio Neves, rebateu as declarações de Mateus Simões e acusou o governo Zema de não realizar a manutenção adequada dos prédios públicos. Em nota divulgada na quarta-feira, a legenda classificou as falas do vice-governador como uma "cortina de fumaça" para encobrir a falta de conservação das instalações.

“A Cidade Administrativa foi inaugurada há 15 anos e, como quaisquer outros prédios públicos, precisa de uma correta manutenção, o que é responsabilidade das autoridades competentes”, afirmou o PSDB.

