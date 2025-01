Simões sobre construção da Cidade Administrativa: 'Alguém tem de ser preso'

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), atribuiu às gestões passadas os problemas estruturais da Cidade Administrativa, sede do governo estadual, localizada no bairro Serra Verde, em Venda Nova. Em coletiva de imprensa nessa quarta-feira (29/1), Simões defendeu a responsabilização dos envolvidos na construção dos edifícios.

As declarações foram dadas após uma janela do 12º andar de um dos prédios despencar durante a forte chuva que atingiu a região na tarde de ontem. Além do incidente, também foram registradas inundações no estacionamento e vazamentos de água.

À imprensa, Simões criticou a escolha do local para a obra, afirmando que o complexo foi erguido sobre um “brejo”. Segundo ele, há processos em andamento contra as construtoras responsáveis.

"Os governos do passado resolveram construir (a cidade administrativa) em cima de um brejo. Um ótimo lugar para construir uma edificação. Parabéns para aqueles que tiveram o conceito e aqueles que, muito porcamente, executaram essa obra causando prejuízo todos os anos para o governo", ironizou.

O vice-governador disse ainda que espera um posicionamento da Justiça sobre a responsabilização dos responsáveis. "Temos ações contra as construtoras, esperamos que em algum momento a Justiça se sensibilize para a necessidade de prender os responsáveis políticos pela execução desse despautério que é a Cidade Administrativa. Mas a obra está aqui, é aqui que a gente trabalha, nós temos que conviver com isso", completou.

Simões garantiu que ninguém se feriu com a queda da janela e que a empresa responsável pela manutenção do prédio foi acionada para apurar o ocorrido. "Pelas nossas medidas de segurança, todas as janelas dos prédios ficam fechadas. Então quando a janela do 12º andar se soltou, e há até vídeos mostrando que ela estava fechada, estava dentro do procedimento, é um problema construtivo como todos os outros que a gente tem aqui, ela não ofereceu nenhum risco para quem estava do lado de dentro, nem para quem estava lá embaixo", disse.

O vice-governador também defendeu mais rigor no uso dos recursos públicos e na fiscalização de obras governamentais. "Volto a dizer, a gente precisa de um pouco mais de responsabilidade para tratar dinheiro público, inclusive na hora de escolher onde fazer o prédio, com a técnica construtiva empregada e a fiscalização das empresas que constroem o prédio", concluiu o vice-governador.