Nikolas gasta R$ 102 mil em publicidade para divulgar curso de política

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) investiu R$ 102 mil em anúncios no Instagram e no Facebook para divulgar o curso "O Cristão e a Política", ministrado por ele. O valor foi aplicado entre 27 de dezembro e 25 de janeiro, distribuído em 43 publicações. As informações são do Portal360.

Segundo os dados da Biblioteca de Anúncios da Meta apontam que mais da metade do montante – R$ 52.433 – foi gasto na última semana, entre 19 e 25 de janeiro, em 20 publicações patrocinadas.

Uma das peças publicitárias traz a mensagem: “Eles não querem que você entre. E sabe por quê? Porque eles têm medo do que vai acontecer quando mais pessoas tiverem acesso ao Cristão e a Política”.

A publicação ainda diz que "eles" - sem especificar - têm "medo de você aprender a identificar as mentiras. Desmascarar as narrativas. Defender os valores que estão sendo atacados".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar de os anúncios terem sido impulsionados nas redes sociais do parlamentar, os custos ficaram a cargo da Destra Cursos LTDA, empresa sediada em Goiânia (GO), da qual Nikolas Ferreira é sócio. Fundada em setembro de 2022, a empresa, no entanto, não oferece o curso, que está disponível em um site vinculado ao deputado.