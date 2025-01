Alterações dos temas LGBTQIA+ nos chats do Messenger

A Meta, empresa dona do Facebook e Instagram, atualizou o nome de temas dos chats no seu aplicativo de mensagens “Messenger" para remover menções a termos ligados a comunidades LGBTQIA+, nessa quarta-feira (8/1). No entanto, após receber uma chuva de críticas nas redes sociais, voltou atrás na decisão, além de ter excluído algumas outras opções de diversidade que existiam. A mudança foi percebida por usuários após a atualização dos aplicativos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A mudança havia afetado pelo menos três temas do app:

o tema antes chamado de "Orgulho" passou a se chamar, genericamente, "Arco-íris"; o tema "Transgênero" passou a se chamar "Algodão doce"; e o tema "Não-binário" passou a se chamar "Pôr do sol dourado".

Após a repercussão da mudança, o tema voltou a se chamar "Orgulho LGBTQIA+". Em contrapartida, os temas "Transgênero" (que havia sido renomeado para "Algodão doce") e "Não-binário" (renomeado para "Pôr do sol dourado") foram removidos do aplicativo de mensagens.

O acontecimento vem após Mark Zuckerberg anunciar, na última terça-feira (7/1), mudanças nas políticas da companhia, que estão sendo criticadas por especialistas e entidades em todo o mundo. As novas diretrizes já vêm tendo outros impactos em grupos LGBTQIA+, uma vez que a Meta confirmou que irá permitir que publicações associam "doenças mentais" a identidades de gênero ou orientações sexuais, como pessoas trans e gays.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck