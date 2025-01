A rede de 'fast food' McDonald's reverterá algumas de suas práticas de diversidade, a mais recente grande empresa americana a repensar suas políticas após uma decisão da Suprema Corte que encerrou a ação afirmativa nas admissões universitárias.

As mudanças anunciadas na segunda-feira incluem parar de pedir aos fornecedores que se comprometam com certos objetivos políticos chamados DEI – diversidade, equidade e inclusão – retirar-se de pesquisas externas que medem a diversidade corporativa e mudar o nome do seu comitê de diversidade.

"Estamos nos afastando do compromisso mútuo da Supply Chain (rede de abastecimentos) com o DEI a favor de uma discussão mais integrada com os fornecedores sobre a inclusão no que se refere ao desempenho comercial", afirmou a empresa em comunicado.

Também anunciou o fim do "estabelecimento de metas ambiciosas de representação e, em vez disso, manter o foco na manutenção de práticas de inclusão que permitam o desenvolvimento de nosso negócio nos nossos processos e operações diárias".

Sua equipe de diversidade passará a ser chamada Equipe de Inclusão Global, o que considerou uma mudança "mais apropriada para o McDonald’s à luz do nosso valor de inclusão e mais alinhada com o trabalho desta equipe".

Em junho de 2023, a Suprema Corte, de maioria conservadora, pôs fim a diversas políticas afirmativas nas admissões universitárias, revertendo uma das principais conquistas do Movimento pelos Direitos Civis da década de 1960.

Desde então, empresas e instituições começaram a reformular programas de apoio a grupos minoritários, à medida que o apoio a políticas progressistas nesse sentido diminuía.

bur-sn/mtp/llu/nn/jc/aa