Servidores do hospital do Ipsemg protestam contra precarização da unidade

Funcionários do Hospital Governador Israel Pinheiro, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), queimaram nesta quarta (29/1), em Belo Horizonte, um caixão em protesto contra a falta de ar-condicionado em uma das alas da unidade de saúde.

Eles reivindicam melhores condições de trabalho e também a autonomia financeira e administrativa do Ipsemg que, ano passado, por meio de um projeto de lei enviado pelo governador Romeu Zema (Novo) ao Legislativo, aumentou as contribuições dos servidores à entidade.







De acordo com Pedro Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores do Ipsemg (Sisipsemg), há 50 dias o ar-condicionado do corredor do setor de raio-x está quebrado, fazendo com que a temperatura no local ultrapasse os 40°C.

Apenas a sala do tomógrafo possui climatização adequada, o que compromete, segundo Cardoso, não só o bem-estar dos pacientes e trabalhadores, mas também o funcionamento de equipamentos sensíveis ao calor extremo.





A categoria também denuncia a falta de diálogo com a gestão do instituto. De acordo com o presidente, a direção do Ipsemg não atendeu ao pedido de reunião para discutir o assunto e não respondeu ao ofício enviado pela entidade de classe estabelecendo prazo para o conserto do ar.





Outro problema que o hospital enfrenta, segundo Cardoso, é com as terceirizações. “Nós tínhamos o melhor laboratório do estado, materiais, aparelhos de última geração, ótimos funcionários, uma escala completa de trabalhadores. Aí, de uma hora pra outra, o presidente suspendeu o atendimento externo do laboratório aos servidores e passou o laboratório para rede credenciada, que é mais cara para o Ipsemg” , alega Cardoso.

Ele defende autonomia administrativa e financeira para o Ipsemg, sob alegação de que o instituto é dos servidores e não do estado. Ele teme que o aumento das contribuições leve ao esvaziamento do instituto e deixe as condições, segundo ele, mais precárias.





Suspensão de exames de ultrassom

A crise também atinge diretamente os pacientes. Nesta quarta-feira (29/1), o Ipsemg anunciou a suspensão temporária dos exames de ultrassom na unidade. Em nota, o instituto justificou que a medida visa garantir o bem-estar de profissionais e beneficiários, além de preservar o bom funcionamento dos equipamentos, conforme orientação do fabricante.

Com a suspensão, apenas exames emergenciais para pacientes internados no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) estão sendo realizados.





O Ipsemg afirmou ainda que os serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar-condicionado do hospital estão em andamento e devem ser concluídos em breve. “O processo de reparo foi inicialmente dificultado pela falta de peças essenciais no mercado. No entanto, peças prioritárias chegaram na última segunda-feira (27/1), possibilitando o início das intervenções”.





Aumento da contribuição

A manifestação ocorreu 20 dias depois do governo Zema sancionar o reajuste das alíquotas de contribuição do instituto. O texto, aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no fim do ano passado, eleva o piso de contribuição de R$ 33,02 para R$ 60, enquanto o teto passa de R$ 275,15 para R$ 500. A nova lei já foi publicada no Diário Oficial do Estado e entra em vigor em abril.





Embora o governo de Minas afirme que as mudanças no Ipsemg têm como objetivo garantir a sustentabilidade financeira do instituto, com um aumento estimado de R$ 770 milhões por ano, o presidente do sindicato, Pedro Cardoso, acredita que essa proposta não será eficaz para resolver os problemas da unidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Para ele, a questão não está na falta de recursos, mas na má administração. "O Ipsemg tem dinheiro, mas é mal gerido, até hoje não chegou a informação de que vai de que comprou algum material pra poder consertar e nem quem vai consertar esse esse ar condicionado".