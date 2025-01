STF determina bloqueio de perfis de revista de Lacombe e Allan dos Santos

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que empresas de mídia social suspendam os perfis da revista Timeline, fundada pelo jornalista Luís Ernesto Lacombe e os blogueiros Allan dos Santos e Max Cardoso. A decisão não é pública e o motivo da suspensão não foi informado pela Corte.

Em manifestação nas redes sociais, Lacombe acusou a decisão de representar "censura" contra o projeto. “A conta da Revista Timeline no X foi bloqueada por ordem do Supremo Tribunal Federal. Não temos informações sobre o motivo. Hoje, também baniram as contas no Instagram”, disse.

Allan dos Santos vive nos Estados Unidos e está foragido desde 2021. Ele teve a prisão preventiva expedida pelo Supremo sob a acusação de espalhar informações falsas e atacar ministros da Corte. Allan era fundador do site Terça Livre, que deixou de operar após as decisões do ministro Alexandre de Moraes.

A revista foi fundada em outubro de 2024. Foram suspensos os perfis no X (antigo Twitter) e no Instagram e o canal no YouTube. O site da publicação continua no ar. Nas redes, perfis de direita se mobilizaram para dar evidência ao caso.

