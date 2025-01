Zema: 'Bolsonaro é nome mais competitivo contra esquerda'

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), considera a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como a mais competitiva entre os nomes da direita no país para as eleições de 2026.

Ele também defendeu a reversão da inelegibilidade do ex-mandatário, que perdeu o direito de se candidatar por ter sido condenado por difundir mentiras sobre o processo eleitoral em reunião com embaixadores e por utilização eleitoral do evento de comemoração do Bicentenário da Independência.





"Eu espero que ele vença essa batalha [da reversão da inelegibilidade]. Não há, segundo as próprias pesquisas, nenhum nome que supere o dele [Bolsonaro] com chances de ganhar da esquerda", afirmou Zema em entrevista ao jornalista Cláudio Dantas.

Desde sua reeleição, em 2022, o governador mineiro tem enviado sinais trocados, entre acenos e distanciamento, sobre sua relação com o bolsonarismo.

O ex-presidente insiste na reversão de sua inelegibilidade em cortes superiores, o que tem chances consideradas remotas. Ele reafirma ser o "plano A" do campo conservador e, ao mesmo tempo, tem empoderado o filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL-SP e visto como possível substituto.

Na entrevista, Zema repetiu que deseja participar do processo eleitoral de 2026 como candidato ou apoiando um nome que seja mais viável, além de trabalhar pela eleição de seu sucessor ao governo de Minas -por ora, seu vice, Mateus Simões (Novo), é seu preferido.

Questionado sobre opções da direita caso Bolsonaro continue inelegível, Zema defendeu que o campo se concentre em apenas um nome, mas ressaltou ver dificuldade em uma unidade.

"Me parece que não é algo fácil devido a questões partidárias, de ego, mas que se tente pelo menos, que se trabalhe e que ele [Bolsonaro] também venha a apoiar", disse, ao defender as pesquisas eleitorais como parâmetro para a escolha do candidato.

Além de Zema, são considerados como possíveis candidatos à Presidência em 2026 nesse campo político os governadores Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo.

Durante a entrevista, Zema voltou a direcionar críticas ao governo Lula (PT), principalmente em relação aos vetos do presidente ao programa de renegociação da dívida dos estados.

Com novo marqueteiro, o governador mineiro tem intensificado as críticas em relação à gestão petista em busca de maior viabilidade nacional.

Nessa terça, ele também comentou a deportação de brasileiros pelo governo americano de Donald Trump.

"A causa do problema não é deportar brasileiro, estar acorrentado ou não. O problema é o Brasil não dar condições de alguém ficar aqui com esperança", disse o governador.

Na semana passada, Lula fez críticas públicas a Zema em evento sobre a concessão de rodovia federal em Minas. "Esse acordo das dívidas de Minas Gerais, dos estados como um todo, o governador de Minas Gerais deveria vir aqui, me trazer um prêmio."