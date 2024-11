O governador Romeu Zema (Novo) tem considerado a possibilidade de concorrer à presidência na próxima eleição. Em entrevista ao jornal português Público, divulgada nesta sexta-feira (15/11), o político afirmou que seu plano para 2026 é eleger o seu vice, Mateus Simões (Novo) como sucessor ao governo de Minas, e participar ativamente da eleição presidencial. "Não sei ainda como candidato, vice ou apoiando alguém", afirmou na entrevista.

O governador também disse não ter nenhum plano pessoal e, sim, que quer contribuir como "um bom plano para o Brasil", e teceu críticas ao governo Lula (PT), classificando como desperdício o número de 39 ministérios.

Zema, que saiu da eleição deste ano para a prefeitura de Belo Horizonte com seus dois candidatos derrotados - Mauro Tramonte (Republicanos), no primeiro turno, e Bruno Engler (PL), no segundo - afirmou que Tramonte ter feito uso da imagem de Alexandre Kalil (Republicados) "abriu espaço para que a candidatura de Fuad se concretizasse".

Viagem

Zema está em Portugal para participar do "Lide Brazil Conference Lisboa", evento que reúne políticos e empresários na capital lusitana. Em discurso, o governador mineiro destacou os laços entre Minas Gerais e empresários portugueses, como a abertura de duas unidades da rede de hotéis Vila Galé em Ouro Preto e Brumadinho. Ainda lembrou que o estado começou a produzir vinhos na Serra da Mantiqueira.

"Fazemos isso com a assessoria e a cooperação da indústria de vinhos portuguesa. Ainda é uma produção pequena, mas cresce à razão de 25% ao ano, o que significa que logo será significativa", disse.

Com informações de Folhapress