FOLHAPRESS - O ato nesta sexta-feira (15/11) na Avenida Paulista, em São Paulo, contra a jornada de trabalho 6x1 evidenciou o distanciamento da esquerda mais tradicional desta pauta.





Não havia praticamente bandeiras do PT ou das principais centrais, como CUT e Força Sindical, tampouco lideranças destas entidades. Os poucos políticos presentes eram do PSOL, como os deputados federais Erika Hilton e Guilherme Boulos e o estadual Carlos Giannazi.





O protesto foi dominado quase exclusivamente por coletivos de esquerda ou movimentos sociais. A liderança coube ao recém-criado VAT (Vida Além do Trabalho).





Coordenadora do VAT em São Paulo, Priscila Araújo criticou em discurso tanto os bolsonaristas quanto a "esquerda Nutella".





"Quando vocês vão deixar Lênin e Karl Marx de lado e vir para a rua?", provocou ela, que trabalha na área de telemarketing. "Não venham me ensinar o que é exploração, que eu boto fogo no seu TCC [Trabalho de Conclusão de Curso]", acrescentou.





Para Giannazi, é possível fazer um paralelo com o início dos atos de 2013, quando o mote inicial, do passe livre, se transformou em uma gigantesca onda de demandas por melhores serviços.

"O fim da jornada 6x1 é uma pauta que fala diretamente à classe trabalhadora e pode puxar um fio de outras demandas. Os sindicatos vão ter que abraçar ou serão atropelados", diz.

As centrais sindicais e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em um primeiro momento resistiram a apoiar a emenda que acaba com a escala, apresentada por Hilton, mas depois se renderam à pauta, ainda que sem entusiasmo.

O único cuidado, diz Giannazi, é não repetir o erro de 2013, quando a onda de manifestações abriu caminho para o surgimento da chamada "nova direita", que resultou no impeachment de Dilma Rousseff e na eleição de Jair Bolsonaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia