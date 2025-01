Lula conversa com Putin e deve visitar a Rússia em maio

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o da Rússia, Vladimir Putin, na manhã desta segunda-feira (27/1), para tratar de uma série de assuntos da agenda bilateral, incluindo uma solução para o conflito na Ucrânia. O petista ainda recebeu um convite para visitar Moscou em maio.

Segundo nota do Palácio do Planalto, Lula expressou sua preocupação com o cenário internacional e reafirmou o compromisso do Brasil com a “promoção da paz”. O presidente russo ainda cumprimentou Lula pelo lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza durante a presidência brasileira do G20.

“Putin agradeceu a contribuição de atores como o Brasil para a busca de uma solução para o conflito na Ucrânia e demonstrou interesse pelos trabalhos do Grupo de Amigos da Paz, lançado pelo Brasil e pela China na ONU em setembro passado. Os dois mandatários acordaram seguir em permanente contato sobre esse tema”, diz a nota.

Sobre o Brics, grupo das principais economias emergentes que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Putin expressou apoio à presidência brasileira da coalizão e indicou a disposição de seguir trabalhando na facilitação do comércio e dos investimentos entre os membros.

Em julho, o Brasil vai sediar a cúpula dos Brics, no Rio de Janeiro. Porém, ainda não está certa a presença de Putin em território nacional, uma vez que há um mandado de prisão aberto contra o russo no Tribunal Penal Internacional, instituição da qual o Brasil é signatário.

Sobre a viagem de Lula para Moscou em maio, o presidente brasileiro indicou a intenção de aceitar o convite. A Rússia vai comemorar os 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial.

A conversa entre os dois líderes ocorre em um momento de tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Nessa sexta-feira (24/1), um voo militar com deportados pousou em Manaus com brasileiros algemados e acorrentados. Segundo a Polícia Federal (PF), os norte-americanos queriam manter os imigrantes nestas condições até Belo Horizonte, destino final.

O governo Lula afirmou que a gestão do republicano Donald Trump desrespeitou o acordo de deportação firmado em 2018, ainda sob a gestão do presidente Michel Temer (MDB). “O governo brasileiro considera inaceitável que as condições acordadas com o governo norte-americano não sejam respeitadas”, disse a nota do Itamaraty.