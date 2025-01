O Brasil, que assumiu a presidência do Brics em 2025, anunciou nesta segunda-feira (6) a adesão da Indonésia, em uma nova ampliação deste grupo das principais economias emergentes, que inclui também China, Índia e Rússia.

O Brasil destacou que a Indonésia, o país mais populoso e a maior economia do sudeste asiático, "partilha com os demais membros do grupo o apoio à reforma das instituições de governança global e contribui positivamente para o aprofundamento da cooperação do Sul Global", segundo uma nota do Itamaraty.

A candidatura da Indonésia foi aprovada na cúpula do Brics realizada em Joanesburgo em 2023.

Criado em 2009, o Brics, que também conta com a África do Sul, se expandiu recentemente com a inclusão de países como Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos.

Sob a presidência brasileira, o grupo terá como foco a cooperação entre países do Sul Global e a reforma das instituições multilaterais, de acordo com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Uma de suas prioridades é "o desenvolvimento de meios de pagamento" para facilitar o comércio e os investimentos entre os países membros, após a última cúpula do Brics em Kazan, na Rússia, quando foi discutido o impulso às transações em outras moedas diferentes do dólar americano.

A esse respeito, em novembro, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 100% aos países do grupo, caso tentem acabar com o domínio internacional do dólar.

Os líderes dos países do Brics devem se reunir em uma cúpula prevista para julho no Rio de Janeiro.

