Bolsonaro teme prisão: 'Acordo todo dia com a sensação da PF na porta'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) revelou nesta quarta-feira (22/1) temer ser preso em uma operação da Polícia Federal. O político é um dos investigados por envolvimento com atos que visavam impedir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de tomar posse após a eleição de 2022.

“Como é que você acha que eu acordo todo dia? Com a sensação da PF na porta. Qual acusação? Não interessa”, revelou Bolsonaro.

Entre as medidas tomadas pela Justiça para evitar uma possível fuga do líder de direita está a apreensão do passaporte, o que impediu que ele fosse à posse do presidente americano Donald Trump.

A defesa do ex-presidente ainda pediu autorização para o Supremo Tribunal Federal (STF) para que fosse a cerimônia, mas o pedido foi negado.

Além da investigação por tentativa de golpe, a falsificação de cartões de vacina contra a COVID-19 e a venda ilegal de joias recebidas pelo governo federal durante eventos na Arábia Saudita e Bahrein também são apurados.

Bolsonaro também falou sobre o choro desta segunda-feira (20/1), ele afirmou que gostaria de estar ao lado da esposa Michelle Bolsonaro (PL), que foi a Washington.

“Ela tem personalidade, faz um trabalho discreto. Logicamente, queria estar do lado dela. Por isso, a gente chora. Por que não chora? Ou eu sou uma máquina? Eu tenho as minhas fraquezas. Está certo? Queria estar com ela. Infelizmente, não pude estar presente. Ela foi para lá”, lamentou.